La señal universal del pañuelo blanco fue clave para que una mujer llegara a un centro médico y diera a luz en el Hospital San Juan de Dios.

¿Qué pasó?

Un vehículo que transportaba una embarazada no avanzaba con la rápidez necesaria para que la madre llegara a tiempo a dar a luz, por lo que uno de sus ocupantes sacó un pañuelo blanco como señal de auxilio para alertar a los conductores que le dieran prioridad.

Además, uno de los carriles de salida de Escazú estaba en reparación, lo que ocasionó un bloqueo parcial pero importante de la vía.

¿Quién le ayudó?

La Policía Municipal de Escazú, al ver esta situación en cámaras de videovigilancia, acude al lugar, se da cuenta de la situación y ayuda a que el vehículo avance de manera más fluida.

“Los oficiales logran extraer el vehículo y escoltarlo hacia las salas de emergencia del nosocomio, donde es entregada con vida”, explicó el cuerpo policial del municipio en redes sociales.

Usuarios en redes sociales destacaron el accionar los oficiales.