Policía intervino el sector de la 15 de Septiembre para desarticular grupo ligado a “Los Lara”

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

La Policía intervino el sector de la 15 de Septiembre con el objetivo de desarticular un grupo que se encuentra ligado a “Los Lara”, según lo confirmado por las autoridades.

Asimismo, la presencia de esta agrupación delictiva siembra el temor entre los habitantes de la zona, quienes han visto afectada su tranquilidad.

Mauricio Boraschi, fiscal adjunto de narcotráfico, afirma que “tenemos importantes denuncias de la población, de vecinos de la zona, de la gente que transita por acá”.

Finalmente, la intervención policial se llevó a cabo como respuesta a esta situación que mantiene en alerta a la comunidad del sector.