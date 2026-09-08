Policía está tras dos asaltantes que se llevaron 4 millones y arrodillaron a sus víctimas

La Policía está tras la pista de dos asaltantes que se llevaron 4 millones de colones en Río Jiménez y hasta hicieron arrodillarse a las víctimas durante el atraco.

Rodrigo Campos, director de criminología de la UNED, afirma que “cuando estos grupos fuertes faltan, el crimen organizado, ya que la policía tiene rato de no poder cubrir esa área, pues el crimen común va a crecer”.

Las autoridades han desplegado un operativo en la zona para dar con el paradero de los responsables del asalto.

La investigación continúa para identificar a los delincuentes que cometieron este robo en la localidad de Río Jiménez.