Policía detiene a asaltante con 45 antecedentes delictivos

La Policía identificó a un grupo de personas que se dedican al asalto de peatones en San José, logrando la detención de varios de ellos, entre los que destaca un individuo con 45 antecedentes delictivos que evidencia un extenso historial criminal en la capital.

El grupo opera en diferentes puntos de la ciudad, aprovechando la afluencia de transeúntes para cometer sus robos, por lo que las autoridades han intensificado los operativos en las zonas de mayor incidencia.

Erick Villalobos, Supervisor Policía Municipal de San José, explica que “el sistema de videoprotección es un sistema que nos ayuda de alerta temprana y también de manera probatoria”.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el proceso correspondiente.