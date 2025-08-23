Por segundo día consecutivo, la Policía mantiene un amplio operativo en el centro penitenciario La Reforma, luego de que el OIJ confirmara una alerta sobre un plan de fuga en el área de máxima seguridad.

En el despliegue participan oficiales de Tránsito, Fuerza Pública y agentes del OIJ, quienes ejecutan controles estrictos dentro y fuera de las instalaciones.

Las autoridades aclararon que este plan de fuga no está relacionado con los tres reos extraditables, entre ellos Celso Gamboa, alias “Pecho de Rata”, y Jonathan Alvarado, a quienes un juez dictó ayer más prisión preventiva mientras se completa su proceso de extradición.

Como parte de las medidas, el Ministerio de Justicia suspendió todas las visitas al centro penitenciario, sin importar el módulo, con el fin de resguardar la seguridad.

Además, una visita programada por diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico al penal fue cancelada tras coincidir con la alerta de fuga.

Las autoridades mantienen vigilancia reforzada mientras continúa la investigación sobre la veracidad y alcances del presunto plan.