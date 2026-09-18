Policía descubre cuartería improvisada con 21 extranjeros

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

Agentes policiales descubrieron una cuartería improvisada en el sector de Crucitas de Custris, San Carlos, donde hallaron a 21 extranjeros que permanecían de manera irregular en el territorio nacional.

Durante el operativo, que contó con la autorización del propietario de la finca, las autoridades ubicaron además a tres menores de edad, quienes quedaron a la orden del Patronato Nacional de la Infancia.

En el sitio se decomisó dinero en efectivo, drogas varias y herramientas utilizadas para la minería ilegal, por lo que los extranjeros fueron puestos a disposición de Migración.

En ese contexto, el director regional de la Fuerza Pública, Rafael Hidalgo, indicó que la cuartería albergaba a personas de nacionalidad nicaragüense en condición migratoria irregular.