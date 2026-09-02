Policía desarrolla operación “Cruz de Hierro”

La Policía desarrolla la operación “Cruz de Hierro” para desarticular una estructura criminal vinculada al narcomenudeo en San Carlos.

Durante los allanamientos en varios puntos del cantón, un hombre disparó contra los agentes cuando intentaban ingresar a una vivienda.

El Ministerio de Justicia y Paz informó que, en todo agosto, las intervenciones en centros penales decomisaron drogas y armas.

Nelson Barquero, viceministro de Seguridad Pública, se refirió a los operativos en el barrio La Cruz de San Carlos. Aseguró que la fuerza élite seguirá interviniendo en estos sectores para frenar la venta de drogas. Las autoridades detuvieron a un sujeto con orden de captura por tentativa de homicidio, de apellido García.