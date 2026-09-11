Policía decomisó 53 plantas de marihuana tras llamada por violencia doméstica

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

Una llamada por violencia doméstica permitió ubicar un laboratorio de marihuana hidropónica en el centro de San José, donde la policía decomisó 53 plantas de marihuana.

Osman Chacón, Director de Fuerza Pública de San José, informa que “ellos detectan en un cuarto varias plantas de marihuanas y cerca, mucha droga”.

En el lugar las autoridades también incautaron implementos para el cultivo y cuidado de la planta, según el reporte policial.

Además, en Escazú dieron con otro laboratorio de droga sintética, donde detuvieron a un hombre conocido como Billete y a su pareja sentimental.