Policía de San José revela que hay más “búnkeres” ocultos en lugares inesperados

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

La Policía Municipal de San José confesó que el búnker que encontraron en un árbol no es un caso aislado, y hay más hallazgos que sorprenderán.

Deitel Beita, supervisor de Policía Municipal de San José, afirma que “hemos encontrado estructuras de este tipo, incluso debajo de algunos puentes, pero en un árbol esta es la primera ocasión”.

Oculto en la copa de un árbol fue hallado un búnker que era utilizado para la venta y consumo de drogas, así como para asaltar peatones y cometer delitos sexuales.

Las autoridades municipales revelaron que existen más estructuras de este tipo escondidas en lugares inesperados de la capital.