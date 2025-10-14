La Policía Municipal de San José procedió con la destrucción total de una vivienda que funcionaba como búnker de drogas en el barrio Fátima de San Francisco de Dos Ríos, luego de que el inmueble fuera tomado ilegalmente por consumidores y distribuidores de sustancias ilícitas.

La denuncia formal fue interpuesta por los legítimos dueños de la propiedad, quienes sufrían constantes amenazas por parte de estos delincuentes que se habían adueñado del lugar.

Esta intervención forma parte de las 115 realizadas durante el año por la Policía Municipal, donde 13 estructuras han sido demolidas completamente por constituir un peligro para la comunidad.