La Policía de Migración costarricense procedió con la entrega de un ciudadano sirio a Interpol para gestionar su extradición, luego de que los controles de seguridad confirmaran sus vínculos con grupos terroristas durante su detención en Paso Canoas en noviembre pasado.

Esta acción forma parte de una estrategia coordinada con gobiernos aliados, incluido Estados Unidos, para fortalecer la protección contra amenazas internacionales.

La medida refleja el compromiso de Costa Rica con la seguridad global y la cooperación interinstitucional en la lucha contra el crimen organizado transnacional.