Policía de Fronteras detiene dos traficantes de personas

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Dos presuntos coyotes o traficantes de personas fueron detenidos por la Policía de Fronteras al sorprenderlos en flagrancia en el cantón de Los Chiles, en dos casos distintos.

Uno de los casos se dio cuando un costarricense fue detenido cuando ingresaba por un paso no autorizado a tres nicaragüenses indocumentados, mientras que en el segundo caso interceptaron un vehículo conducido por un nicaragüense de apellido López, quien viajaba con siete coterráneos, entre ellos un menor de edad.

Ambos sospechosos quedaron a la orden de la Fiscalía, sumando ya 14 los traficantes de personas detenidos por la Policía de Fronteras en la zona.