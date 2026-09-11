Policía busca 4 sospechosos de asaltar vivienda y llevarse un Hilux

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

La policía busca a 4 sospechosos de asaltar una vivienda, llevarse 2 millones y medio de colones y un vehículo Toyota Hilux, en un hecho que ha generado preocupación entre los vecinos de la zona.

Varios asaltos en viviendas en La Angelina de San Nicolás preocupan a los vecinos, quienes han solicitado mayor presencia policial en la comunidad para prevenir nuevos robos.

Las autoridades judiciales investigan los casos y solicitaron la colaboración de la ciudadanía para identificar a los responsables de estos asaltos que afectan la seguridad del cantón.