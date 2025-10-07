Un árbitro con historia polémica volverá a cruzarse en el camino de la Selección Nacional. El guatemalteco Walter López será el encargado de dirigir el partido de este jueves en San Pedro Sula, entre Honduras y Costa Rica.

López registra al menos tres decisiones que afectaron directamente a la Tricolor en compromisos pasados:

2012 , en el Estadio Nacional ante El Salvador , anuló un gol legítimo de Óscar Rojas en un partido que terminó 2-2.

, en el Estadio Nacional ante , anuló un gol legítimo de en un partido que terminó 2-2. 2015 , en la Copa Oro , sancionó un penal dudoso a favor de México , acción que significó la eliminación de Costa Rica.

, en la , sancionó un a favor de , acción que significó la eliminación de Costa Rica. Eliminatoria rumbo a Rusia 2018, validó el “gol fantasma” de Panamá, jugada que dio la vuelta al mundo y que el propio árbitro reconoció como un error tiempo después.

Esta será la segunda ocasión en el año que López dirige un partido de la Selección, tras hacerlo en la pasada Copa Oro ante Estados Unidos.