Marco Antonio Figueroa, técnico de la selección de Nicaragua, encendió la polémica este jueves al referirse a Keylor Navas previo al juego contra Costa Rica por las eliminatorias rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

“Lo de Keylor Navas es conocido por todos ustedes, pero tiene dos manos y dos pies, nada más que eso. Es un arquero de 40 años, tampoco es un arquero de 20 años. Yo tengo un arquero de 22 años. Keylor tiene su historia, Keylor tiene sus Champions, tiene su trayectoria, pero no es el de 20 años, así que si le tenemos que llenar la canasta, se la llenamos con gusto”, declaró Figueroa.

El partido entre Costa Rica y Nicaragua se jugará este viernes 5 de setiembre, en un duelo clave para ambas selecciones en las eliminatorias al Mundial 2026.

Las palabras del técnico nicaragüense generaron reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios defienden al experimentado portero tico y cuestionan la estrategia del entrenador rival.