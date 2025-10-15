En los últimos días, surgió una fuerte controversia tras declaraciones del viceministro de Hacienda, Luis Molina, durante una sesión de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. El tema que encendió las alarmas: la posibilidad de aplicar impuesto de renta al aguinaldo y al salario escolar.

Durante su intervención, Molina señaló que actualmente existen ingresos importantes exonerados del impuesto sobre la renta, y mencionó específicamente el aguinaldo y el salario escolar. Sin embargo, aclaró que no existe ningún proyecto de ley presentado para gravar estos pagos, ni una propuesta concreta en discusión dentro del Ministerio de Hacienda.

Reacción inmediata de trabajadores y legisladores

La posibilidad de que el aguinaldo, un ingreso esperado por los trabajadores cada diciembre, se vea afectado por impuestos provocó preocupación entre legisladores, sindicatos y la ciudadanía en general. Muchos consideran que este ingreso representa un alivio económico para pagar deudas, realizar compras navideñas o invertir en necesidades básicas.

“Ya es suficiente de impuestos. Ese dinero ayuda mucho en diciembre”, expresó una trabajadora consultada.

Desde la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) se informó que cada año se depositan más de ₡700 mil millones en aguinaldos para trabajadores del sector privado, mientras que el gobierno desembolsa más de ₡200 mil millones para empleados públicos.

Hacienda aclara: no hay propuesta para gravar el aguinaldo

Ante la polémica, el Ministerio de Hacienda envió un comunicado de prensa donde aclaró que no existe ninguna iniciativa oficial para aplicar impuestos al aguinaldo o al salario escolar. También indicó que las declaraciones del viceministro fueron sacadas de contexto, y que actualmente no se está trabajando en ningún proyecto de este tipo.

Pese a esto, el viceministro Molina reiteró la necesidad de una reforma tributaria integral, que revise temas como las exoneraciones fiscales, el régimen de zona franca y el impuesto al valor agregado (IVA).

Mientras tanto, varios legisladores y sindicatos se mantienen atentos a cualquier intento de modificación legal que pudiera afectar los ingresos de los trabajadores.