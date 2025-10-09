Escrito por: Eduardo Troconis

El clásico centroamericano entre Honduras y Costa Rica ya se vive con intensidad fuera del campo, y la prensa hondureña encendió aún más la previa del encuentro con una portada que ha generado gran polémica.

¿Cuál fue la portada?

El medio deportivo Diario Diez publicó este jueves una imagen con el titular “Noche para enterrar a Costa Rica”, junto a una fotografía del técnico Reinaldo Rueda y varios jugadores catrachos sobre el fondo del Estadio General Francisco Morazán, donde se disputará el duelo eliminatorio.

LA MISIÓN ES CLARA Y PERENTORIA 🔥 pic.twitter.com/ICtPE2xUj5 — Diario Diez (@DiarioDiezHn) October 9, 2025

La portada rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El encuentro entre ambas selecciones será este jueves a las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica) y definirá buena parte de las aspiraciones de ambos equipos en clasificatoria al Mundial 2026, con Costa Rica como segundo del grupo con 2 unidades y Honduras como primero con 4.