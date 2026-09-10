Polémica por entrega de cuerpo: exalcaldesa muestra carta escrita por su madre

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Una disputa entre hermanos ha hecho que el cuerpo de una mujer, la madre de ellos, se encuentre desde hace dos semanas en la Morgue Judicial y no ha sido posible retirarlo.

La fallecida es Lidia Vargas Espinoza, una vecina de San Carlos, que vivía en España con una de sus hijas. Tiempo atrás regresó al país, por temas de salud y el 24 de agosto falleció.

Desde la fecha descrita, no se ha podido realizar sus honras fúnebres.

¿Por qué?

El 25 de agosto, en el hospital de San Carlos, las autoridades retiraron el cuerpo de la femenina. Debido a su fallecimiento, algunos familiares presentaron una denuncia para investigar las circunstancias de su muerte, lo que provocó que se iniciara una causa en investigación.

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El cuerpo lo trasladaron a la Morgue Judicial, donde se le realizó la autopsia respectiva. Desde el 27 de agosto, el cuerpo está listo para que se le entregue a la familia.

Disputa

La orden judicial que emitió la jueza del Segundo Circuito Judicial de San Carlos estableció que la persona a la que se le debía entregar el cuerpo era una de las hijas de Vargas Espinoza, de nombre Karol.

“Producto de algunos conflictos que tiene la familia, interpusieron algunos recursos que se plantearon ante el Juzgado Penal, lo cual derivó en que la jueza emitiera otra resolución, dando algunas advertencias en cuanto a la entrega del cuerpo y los derechos de los demás dolientes”, dijo Muñoz.

Además, los hijos que no recibieron la orden directa de entrega del cuerpo plantearon una demanda ante el Juzgado de Familia. Dicho juzgado avaló y mantuvo lo ordenado por el Tribunal Penal de San Carlos, pero agregó algunas recomendaciones y órdenes que debían darse a los demás miembros de la familia.

Relevancia del caso de la entrega del cuerpo

La hija de la fallecida es Karol Salas, exalcaldesa de San Carlos, se refirió a estos hechos en video. Asegura que su madre antes de morir, con su letra, indicó cómo querían que fueran sus honras fúnebres.

Mientras tanto, su hermano, Diego Salas, alega que su madre cuando hizo esa carta ya no estaba en condiciones para saber qué estaba pasando.

“La señora ya no estaba en condiciones para ver, ni mucho menos para saber lo que estaba pasando. Estaba fecha estaba internada en el Hospital México”, dijo Diego Salas.

De hecho Diego llegó este miércoles a Casa Presidencial, para solicitarle ayuda a Laura Fernández en el caso, como intermediadora.