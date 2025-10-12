El Ministro de Seguridad, Mario Zamora, se refirió al reciente anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, por la aparente detención de una narcolancha con destino a Costa Rica.

Publicación del mandatario sudamericano

Sin matar a nadie. Sin disparar misiles. Caen 2,7 toneladas en una lancha rápida, que iba rumbo a Costa Rica por el océano pacífico, por donde va la inmensa mayoría de la cocaína colombiana.



cinco colombianos capturados y vivos. pic.twitter.com/ULmxUfQBhP — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 11, 2025

Aclaraciones del ministro de Seguridad

Zamora dejó en claro tres puntos sobre lo que dijo Gustavo Petro.

Primer punto

“Primero, la lancha no iba para Costa Rica, la lancha con droga fue detenida en aguas costarricenses por parte del Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica en una operación en conjunto con la Administración de Control de Drogas (DEA)”

Segundo punto

"La lancha fue encontrada con 3,371 kilogramos de cocaína, no con 2,700 kilogramos, como lo escribió el señor Petro"

Tercer punto