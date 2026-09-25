Podrá revisar su salud cardiovascular gratis este viernes

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

Este viernes, Cartago realizará una feria gratuita de valoración cardiovascular en el marco del Día Mundial del Corazón, en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde en Plaza Mayor.

Los asistentes podrán conocer su riesgo cardiovascular, tomarse los signos vitales y recibir orientación sobre prevención de enfermedades del corazón.

La actividad es abierta a toda la población, sin necesidad de estar asegurado, y se recomienda asistir con ropa cómoda y evitar el uso de accesorios metálicos.