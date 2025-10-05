Escrito por: Eduardo Troconis

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) emitió un comunicado este domingo en el que aclaró la situación del mediocampista, quien se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir una lesión muscular a finales de septiembre.

¿Qué dijeron?

“Celso viene en proceso de recuperación de una lesión muscular sufrida a finales de setiembre, y ayer presentó una leve molestia, por lo que se decidió apartarlo de la práctica de forma preventiva”, informó la FCRF.

¿Podrá estar ante Honduras?

Según el cuerpo médico de la Tricolor, el futbolista se encuentra estable y su evolución continúa siendo positiva, aunque su participación ante los catrachos dependerá de su progreso en los próximos días.

“La condición del jugador será evaluada día a día”, añadió la Federación en su comunicado oficial.

Costa Rica enfrentará a Honduras el próximo jueves 9 de octubre, en un partido clave rumbo a la siguiente fase de las eliminatorias mundialistas de Concacaf.