Pocos detalles faltan para que Óscar Ramírez regrese al banquillo liguista

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

Pocos detalles faltan para que Óscar Ramírez regrese al banquillo de la Liga Deportiva Alajuelense, luego de que ambas partes avanzaran en las negociaciones para concretar su vuelta al equipo rojinegro.

El técnico, quien hace menos de cinco meses dirigió por última vez, se perfila como el encargado de asumir el mando del equipo manudo en sustitución del entrenador que salió recientemente.

La dirigencia liguista espera cerrar los últimos detalles del acuerdo en las próximas horas para que Ramírez pueda incorporarse de inmediato a los entrenamientos del equipo.