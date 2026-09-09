Poco más de 794 mil menores celebran este Día del Niño

Este miércoles 9 de septiembre, Costa Rica celebra el Día del Niño con la cifra de 794 mil menores de edad, lo que representa una disminución de casi 180 mil en comparación con la década anterior.

La conmemoración no solo festeja a los más pequeños del hogar, sino que también extiende una invitación a los adultos para que reconecten por unos instantes con los sueños y la nostalgia de su propia niñez.

La fecha se convierte así en un momento para reflexionar sobre el futuro de las nuevas generaciones y el papel de la sociedad en su desarrollo integral.