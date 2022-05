El entrenador argentino se refirió a su continuidad en el PSG.

“Tengo un año más de contrato y no veo por qué no estar aquí la temporada que viene. Eso es algo que se ha vuelto una obsesión para este club y ojalá que podamos lograrlo”.

En tanto, en cuanto a Kylian Mbappé, quien coquetea con el Real Madrid, remarcó.

“No conozco su decisión, creo que es un tema personal de él con el club”

Y concluyó: “El deseo es que Kylian esté aquí por muchos años en París Saint Germain, pero como en esto tampoco puedo mentir, no sé la información, no sé qué va a pasar ni si se pronunciará mañana o el fin de semana, estamos a la expectativa. Estoy en PSG, soy el entrenador y me gustaría que esté con nosotros muchos años”.