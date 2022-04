Por Kathia Cárdenas.

Quepos y Tárcoles. Los cantones más pobres y menos desarrollados del país fueron el principal bastión del Partido Progreso Social Democrático y que culminó con el triunfo de Rodrigo Chaves en la segunda ronda electoral el 3 de abril.

Chaves ganó en 53 de los 83 cantones, la mayoría de los que apostaron por la nueva agrupación política ocupan los últimos puestos del Índice de Desarrollo Humano y se ubican en regiones costeras o fronterizas. Este es el caso de Buenos Aires de Puntarenas donde siete de cada diez personas (72,4%) votaron por Chaves.

Así se desprende de un análisis hecho por Noticias Repretel con base en los resultados electorales preliminares y los datos del Atlas Cantonal del año 2021 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Quepos es el otro cantón puntarenense donde sus habitantes por mayoría apostaron por Rodrigo Chaves. En estas zonas se generó un movimiento ciudadano a favor del economista que llegó a todos los rincones.

Las múltiples necesidades que enfrentan, el desencanto por los políticos tradicionales y el sentimiento de sentirse olvidados los motivó a buscar un cambio.

En Buenos Aires de Puntarenas el desempleo, los problemas por tenencia de tierras de la población indígena y la necesidad de mayores opciones para la juventud llevaron a una alta votación a favor del nuevo partido.



Muchos indígenas de comunidades como Betania, en Buenos Aires de Puntarenas, apoyaron a Rodrigo Chaves. imagen cortesía Audri Ilama de PPSD

Similares motivaciones tuvieron los vecinos del Cocal en Quepos, una comunidad donde algunas familias deben extraer el agua de pozos artesanales y cocinar en fogones de leña.

Aquí las opciones de empleo son escasas cuenta don Roger Cubillo, un hombre que se ganaba la vida como pescador artesanal, pero que ahora lleva varios meses sin trabajo y debe atender a un hijo con discapacidad. “Esperamos que nos apoye (Rodrigo Chaves) porque siempre nos han mentido. Llegan a la presidencia y se olvidan de las personas humildes. Tenemos la fe de que él sí nos puede ayudar”, comenta mientras va recogiendo la red con la que solía salir a pescar.

En Tárcoles, un distrito de Garabito ubicado más hacia el centro del país, pero siempre en la costa, también se posicionó con fuerza el azul y verde del Partido Progreso Social Democrático. En esa localidad vive Maritza Mena, quien de la mano de la pesca ha logrado sacar adelante a sus dos hijos. Esta madre sabe lo que es pasar horas bajo el sol en el mar y veces no obtener ninguna ganancia. Mena ya no confía en los políticos tradicionales. Por eso no lo pensó mucho para apoyar la opción política más novedosa y que le parecía más esperanzadora. Su deseo, dice, es tener más opciones de trabajo y que baje el precio de los combustibles.

Maritza Mena sacó adelante a sus dos hijos por medio de la pesca. El 3 de abril votó por el Partido Progreso Social Democrático esperando más apoyo para ese sector.

En Garabito, 6 de cada 10 personas votaron por Rodrigo Chaves. Todos los cantones de Puntarenas y Limón fueron ganados por la agrupación política que les prometía cambios.

En el balotaje, el Partido que gobernará Costa Rica en el periodo 2022-2026, ganó 53 cantones. Mientras en la primera ronda solo había triunfado en cuatro cantones.

Osa, Pococí y Guácimo fueron también cantones con alto apoyo para el nuevo partido.

Quepos apostó al cambio

En Quepos muchos comerciantes también apoyaron a Chaves confiados en que por fin llegue un cambio para el país donde todos, incluidos ellos, se vean beneficiados.

Representantes del sector comercial, pesquero y turístico dicen sentirse abandonados. Del nuevo gobierno esperan mejoras en infraestructura y que se atraigan más inversiones a la zona.

Por el contrario, en el centro del país la mayoría de los cantones le apostaron al expresidente José María Figueres, aunque dicho respaldo no fue suficiente para que volviera a ocupar la silla presidencial.

Colaboró con esta información: Gabriel Pacheco.