PLN no apoyará el proyecto para transformar el sistema eléctrico

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) anunció este lunes que votará en contra del proyecto de armonización del sistema eléctrico, una decisión unánime que complica seriamente la aprobación de la iniciativa impulsada por el oficialismo.

El proyecto, que pretende transformar y renovar el sistema eléctrico costarricense incluyendo algunas funciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), requiere al menos 38 votos en la Asamblea Legislativa para ser aprobado, una cifra prácticamente inalcanzable sin el apoyo del PLN, del Frente Amplio y de la figura política Claudia Dobles, quienes ya manifestaron su rechazo.

El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, sostuvo que el proyecto no resolverá el problema de fondo y podría encarecer las tarifas eléctricas para las familias costarricenses, por lo que en su lugar presentarán una iniciativa propia que se encuentra en borrador y será presentada en las próximas semanas.

La oposición del PLN genera preocupación en el sector empresarial, que solicita la aprobación de este proyecto para mejorar la competitividad del país y reducir las tarifas eléctricas, argumentando que el modelo energético actual está agotado.