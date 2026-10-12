Pleito terminó con un hombre grave en el hospital

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Un hombre de 28 años resultó herido por proyectil de arma de fuego tras una aparente riña ocurrida en el sector de Piñas Blancas, en La Cruz de Guanacaste.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos se reportaron pasada la medianoche, cuando agentes recibieron la alerta sobre el incidente.

¿Qué ocurrió?

Al parecer, dos sujetos protagonizaron una riña y, en determinado momento, uno de ellos habría disparado contra el otro, provocándole una herida de bala en el muslo izquierdo.

La víctima fue identificada con el apellido Sbarro, de 28 años.

¿Qué pasó con el sospechoso?

Oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a un hombre de apellido Díaz, de 25 años, quien figura como sospechoso de disparar contra la víctima.

El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

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