Video capta pleito entre conductores en autopista nacional

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Un video difundido en redes sociales captó el momento en que dos conductores protagonizaron una discusión sobre la Ruta 32, cerca del restaurante Rancho Zurquí.

Conductor se bajó de su vehículo

En las imágenes se observa al conductor de un vehículo, aparentemente de alta gama, bajarse del carro y acercarse al conductor de un tráiler.

Ambos permanecen discutiendo durante varios segundos en plena vía obstaculizando el paso, mientras otros conductores que transitaban en sentido contrario grababan la situación.

De momento, se desconocen las causas que provocaron la discusión entre ambos conductores.

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