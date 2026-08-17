Platos tradicionales en versión vegana

Transformar un plato tradicional en opción vegana es posible sin perder el sabor, la textura ni el atractivo visual que caracteriza a la cocina casera.

Alain Pascual Vega, junto a Mariela Mora Sibaja y Andrea Jiménez Torres, presentan versiones vegetales de arroz con pollo, canelones rellenos y tortas de soya con garbanzos.

El mayor reto está en sustituir ingredientes de origen animal cuidando la sazón y el montaje, para que estos platillos entren por los ojos y sean fáciles de reproducir en familia.