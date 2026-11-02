Platillos típicos que nos conectan con nuestras raíces

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

La gastronomía costarricense encuentra nuevas formas de conquistar los paladares. Tatiana y María apuestan por reinventar las tradicionales tortillas con combinaciones de queso, carnes, chicharrón y otros ingredientes.

Detrás de cada preparación también trabaja un equipo de nueve mujeres que hace posible la variedad de su menú.

Una de las favoritas de los clientes es la triple queso, elaborada con una masa que lleva más queso que harina y una costra dorada que le aporta una textura especial.

Otra de las estrellas del menú es el queso pinto, que combina arroz con frijoles, huevo picado, plátano maduro y carne desmechada, todo envuelto en una costra de queso.