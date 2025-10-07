Tener un huerto medicinal en casa se convierte en una estrategia práctica para solucionar molestias comunes de salud. Plantas como el incienso, la mirra, la estevia, la juanilama, la malva y el tilo son de las más recomendadas para estos fines.

Su cultivo es accesible, pudiendo realizarse tanto en tierra como en macetas, dependiendo del espacio disponible. Cada especie requiere cuidados específicos de riego, luz y suelo para desarrollarse correctamente y ofrecer sus propiedades.

Estas plantas permiten preparar infusiones, ungüentos y otros remedios caseros para aliviar dolencias menores. Aprender a transplantarlas y propagarlas correctamente garantiza un suministro continuo de estos valiosos recursos naturales.