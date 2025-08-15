La pizza se posiciona como opción práctica y sabrosa para celebrar el Día de la Madre, gracias a las cinco variedades que Marco Vinicio Quesada presentó en vivo, desde la clásica suprema hasta innovadoras opciones como la de champiñones y triple queso.

El experto destacó que la masa preparada al estilo italiano logra un equilibrio único: es más gruesa que las versiones delgadas pero menos pesada que las masas pan, ideal para compartir en familia.

Esta versatilidad permite satisfacer distintos gustos, desde quienes prefieren vegetales frescos hasta los amantes del pepperoni tradicional.