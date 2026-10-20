¡Pital se llena de sabor! Llega la Feria Nacional de la Piña 

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

El distrito de Pital, en San Carlos, fue declarado oficialmente como la capital de la piña fresca, y para celebrarlo se realizará la Feria Nacional de la Piña los días 24 y 25 de octubre.

Stephanie Guido Corao, doña Eliette González y Cristina González Vargas, representantes de la zona, explican cómo reciben los pitaleños esta declaratoria y qué tienen preparado para el fin de semana.

Las especialistas detallan cuánto tiempo toma el proceso completo desde que se siembra la semilla de piña hasta que está lista para cosecharse, y qué factores del suelo o del clima de la región hacen que esta piña tenga un sabor tan especial y único.