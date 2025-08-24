En Desamparados de Alajuela un vehículo explotó y prendió en llamas cerca de una estación de servicio, lo que generó terror entre los testigos. Gracias al accionar de un pistero, la emergencia no pasó a más.

El hecho se dio este sábado. Al notar el fuego y un fuerte estruendo en el vehículo, los ocupantes rápidamente se salieron del carro.

Debido a la respuesta de un trabajador de la estación de servicio, que se encontraba a metros del incidente, la situación no se convirtió en una tragedia.

“Eso fue como alrededor de las 11:20 a.m. Yo estaba dispensando gas y en eso pasó un carro, nada más escuchamos un estruendo, explotó, pero anteriormente ya habíamos recibido unas capacitaciones acerca de cualquier accidente que pudiera pasar, entonces mi reacción fue tomar el extintor y auxiliar al muchacho“, comentó Jordy Hernández, funcionario de la estación de servicio.

Luego de su accionar, otros trabajadores apoyaron con extintores para acabar con las llamas.