Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

La pista del Campeonato Nacional de Motocross se estrenó hace 48 años gracias a una familia apasionada por los motores, según la historia del deporte nacional.

Pablo Rodríguez, dueño de la pista, afirma que “esta es mi casa, aquí es donde vivo desde que nací”.

La familia fundadora impulsó la creación de este espacio que se ha convertido en un referente para el motocross costarricense.

La pista ha sido escenario de innumerables competencias a lo largo de casi cinco décadas de historia deportiva.