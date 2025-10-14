El Estadio Nacional vivió una fiesta la noche del pasado lunes al vencer a Nicaragua 4-1 por el cuarto partido eliminatorio.

Sin embargo, uno de los principales protagonistas fue el ‘Piojo’ Herrera, quien se armó su propia fiesta en la cancha.

¿Qué pasó con el ‘Piojo’?

Deportes Repretel realizó un video con una recopilación de las reacciones más llamativas del entrenador durante el juego. Una reacción que estuvo cargada de euforia, celebraciones, expresiones y un sinfín de calificativos más.

¿Y Toledo?

Al video que se publicó en redes sociales se le adjuntó una canción del reconocido artista nacional “Con algo simple los elimino” se llama el tema.

Lo curioso es que tanto la hija de Miguel Herrera como Toledo compartieron el video en sus historias de la red social Instagram, y justo el ‘Piojo’ reposteó en su perfil personal la historia de su hija.

Vea acá el video completo: