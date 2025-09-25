Miguel el ‘Piojo’ Herrera volvió a atender un medio mexicano, en este caso conversó en el programa “Jorge Ramos y su banda”, en donde dejó declaraciones importantes sobre su atención a la prensa en Costa Rica.

En el programa 120 Minutos de Deportes Repretel reprodujeron el video, y conversaron sobre la situación.

¿Qué dijo el Piojo?

El entrenador mexicano aseguró que siempre atiende cuando lo buscan, pero también dijo respetar a la jefatura de prensa a cualquier lugar donde vaya.

“Acá no han querido que yo asista a los programas y eso es bronca de aquí de ellos. Yo si me invitan, voy, no tengo ningún problema en dar la cara a nadie, de discernir e intercambiar opiniones con cualquier comunicador”, afirmó el ‘Piojo’.

El seleccionador envió un mensaje a quienes dicen que no contesta, y afirmó no tener problema en conversar con la gente.

“Quien diga que no le contesto, está mintiendo vagamente, porque reitero, yo contesto y le digo a la gente: ¿Quiere la entrevista? Hable con la jefa de prensa y yo encantado voy a donde quieran. Cuando ella arma las entrevistas y atiendo a la federación a todos los que quieran ahí estoy… no tengo ningún problema con toda la gente”, manifestó.

Las declaraciones al completo: