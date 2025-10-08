Ya están listos los 26 jugadores de La Sele para viajar a Honduras de cara al vital juego eliminatorio del próximo jueves.

Ante esto, el entrenador Miguel el ‘Piojo’ Herrera, atendió a la prensa previo al partido, y detalló la situación actual de dos figuras: Celso Borges y Keylor Navas.

¿Están Keylor y Celso para jugar?

La realidad de ambos futbolistas es distinta, y así lo detalló el ‘Piojo’.

“Celso todavía está en mucha duda, esperar a ver como se entregan los estudios que hicieron hace rato. Y Keylor hoy entrenó con el grupo”, señaló el entrenador.

Sobre la experiencia y Kendall Waston

“Cuando llamas a jugadores de experiencia no tienes que verles mucho, ya tienen la experiencia para adaptarse rápido a lo que uno pretende. Es un central, jugará de central”.