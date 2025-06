El entrenador de la Selección de Costa Rica, Miguel “Piojo” Herrera, valoró el rendimiento del equipo tras la victoria ante República Dominicana, que le dio al equipo la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Oro 2025.

El mexicano hizo especial énfasis en la actitud del equipo y destacó el crecimiento de los jugadores jóvenes, aunque no se vio tan convencido sobre el funcionamiento del equipo.

“Quedo muy conforme con el resultado, el funcionamiento ahí va”, expresó Herrera al cierre del partido. Aunque reconoció que aún hay aspectos por mejorar, resaltó la capacidad de reacción de los jugadores para remontar el partido.

Pensando ya en el próximo reto, el técnico no ocultó sus emociones al enfrentar a México.

“Va a ser un partido difícil, sabemos la capacidad que tiene México para jugar. Sentimientos encontrados, sí, me siento raro enfrentando a México, pero con la idea de ganar, eso no me lo quita nadie”, dijo.

Herrera fue consultado acerca de la actitud que mostró el equipo ante los dos marcadores en contra en los últimos juegos.

“Les hago ver las condiciones que ellos tienen y que no pueden bajar los brazos. Tenemos jugadores técnicamente bien dotados, y después del gol fuimos a buscar el partido y lo sacamos”.

Costa Rica disputará el primer lugar del grupo ante México el próximo domingo 22 de junio.