“Hicimos un buen trabajo nosotros, nos ordenamos, nos equivocamos en la jugada de gol de ellos, pero no bajamos los brazos, fuimos a buscar el partido”. Así inició Miguel Herrera su conferencia de prensa, en la que analizó no solo el juego ante Nicaragua, sino toda la jornada de octubre.

¿Qué dijo el ‘Piojo’?

“Ha sido importante que llegue gente de experiencia y que arropen a los muchachos”, señaló sobre la incorporación de algunos jugadores, y nombró también a los que ya estaban, como Francisco Calvo, Keylor Navas y Juan Pablo Vargas.

“Me gusta el orden que en estas fechas el equipo demostró, no nos trajimos la victoria de Honduras porque tuvimos mala suerte, la pelota pegó en el poste y no entró”.

“Todavía podemos mejorar, porque de la fecha pasada a esta mejoramos muchísimo, una victoria que nos da la oportunidad de seguir”.

Costa Rica volverá a la acción en eliminatorias en noviembre, fecha doble en la que enfrentará a Haití y Honduras.