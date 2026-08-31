Pintor local maravilla a las personas con sus obras

Erick Vázquez es el responsable de convertir la naturaleza en arte en Limón, y sus obras despiertan la admiración tanto de los locales como de los visitantes que descubren su talento.

El artista heredó esta habilidad de su padre, quien también fue pintor, y ha logrado consolidar su propio estilo que captura la esencia del Caribe.

Sus creaciones, que reflejan la exuberancia de la flora y fauna de la región, se han convertido en un referente del arte costarricense y en un atractivo para quienes visitan la provincia.