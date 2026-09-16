Pilotos del Campeonato Nacional de Motocross comenzaron entrenamientos en pista La Torre 

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Los pilotos del Campeonato Nacional de Motocross comenzaron sus entrenamientos en la pista La Torre, de cara a la próxima fecha del certamen.

El circuito realizó tres cambios en su trazado para mejorar la competencia y ofrecer mayores desafíos a los pilotos, quienes ya se preparan para el evento.

Los entrenamientos continuarán durante la semana, y se espera una gran participación de pilotos nacionales e internacionales en la próxima válida del campeonato.