El vuelo que salía desde España hasta el Reino Unido se retrasó casi dos horas porque no podía despegar a causa del sobrepreso y condiciones climáticas adversas.

Un piloto de la aerolínea EasyJet se vio obligado a pedir a los pasajeros que salieran del avión voluntariamente, luego de descubrir que era “demasiado pesado para despegar”. El vuelo estaba programado para despegar a las 21.45 horas desde el aeropuerto de Arrecife, de Lanzarote (España), hasta el John Lennon, de Liverpool.

Sin embargo, el viaje se retrasó debido al peso del avión y a las condiciones climáticas que se presentaron en ese momento. Ante esta situación, el aeronauta se vio obligado a solicitar que al menos 20 pasajeros se ofrecieran a salir de la aeronave para que pueda despegar, a cambio de 500 euros por cada uno.

Uno de los presentes a bordo del avión logró capturar el momento en que se anunció la propuesta por medio de un video que luego compartió por medio de redes sociales, según indica el Daily Star.

En el material, se puede oír que el piloto agradece a los clientes por su presencia. No obstante, “debido a que hay tantos de ustedes, es un avión bastante pesado”.

“Ese avión pesado combinado con una pista bastante corta y con las condiciones desfavorables actuales, aquí en Lanzarote, significa que el avión es demasiado pesado para despegar. Me he sentado con mi primer oficial superior y tenemos mucha experiencia con esto y hemos hecho esto antes”, explicó.

“Con la seguridad como nuestra prioridad número uno, no hay forma, con las condiciones de viento actuales, de que podamos hacer volar este avión. Hay una serie de factores: hace mucho calor, el viento no es fantástico, la dirección no es genial”, continuó.

Un portavoz de la empresa EasyJet confirmó que 19 pasajeros optaron abandonar el vuelo. “Se ofrecieron como voluntarios para viajar en un vuelo posterior como resultado de que la aeronave superaba los límites de peso, debido a las condiciones climáticas”, precisó.

“Esta es una decisión operativa de rutina en estas circunstancias y existen restricciones de peso para todas las aerolíneas por razones de seguridad. En el caso de que un vuelo exceda los límites de peso, pedimos a los pasajeros que se ofrezcan como voluntarios para transferirse a un vuelo posterior de forma gratuita, que es lo que sucedió en esta ocasión, y los voluntarios reciben una compensación de acuerdo con las regulaciones, añadió.