Pilar Cisneros toma decisión tras recibir alerta migratoria

La exdiputada y periodista Pilar Cisneros Gallo tomó una decisión este jueves, luego de conocer que la Fiscalía General de la República emitió una alerta migratoria en su contra.

La medida se emitió el 2 de setiembre de 2026 y está relacionada con una investigación por el presunto delito de recepción de contribuciones privadas ilegales, en aparente perjuicio de la pureza del Sistema Electoral.

Fiscalía emite alerta migratoria contra Pilar Cisneros

De acuerdo con el documento al que tuvo acceso Noticias Repretel, la Fiscalía General de la República requiere notificar a Pilar Cisneros dentro de la investigación que mantiene abierta.

El documento señala que la alerta migratoria busca evitar que la exdiputada ingrese o salga del país por cualquier medio o frontera, mientras las autoridades avanzan con el proceso correspondiente.

La medida se comunicó este jueves y generó una reacción por parte de Cisneros.

¿Qué decisión tomó Pilar Cisneros?

Tras recibir la alerta migratoria, Pilar Cisneros tomó la decisión de hacer una conferencia de prensa en vivo para hablar sobre el tema relacionado con su situación y las acciones que emprenderá ante la medida comunicada por la Fiscalía.

Este anuncio lo compartió mediante sus redes sociales la tarde de este jueves 3 de septiembre.

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¿Por qué la Fiscalía emitió la alerta migratoria?

Según el documento, las autoridades investigan a Cisneros por un presunto delito relacionado con la recepción de contribuciones privadas ilegales.

La Fiscalía vincula la investigación con un posible perjuicio a la pureza del Sistema Electoral.

La alerta migratoria permite que las autoridades de control fronterizo reciban un aviso en caso de que la persona incluida en el sistema intente ingresar o salir del territorio nacional.

¿Qué significa una alerta migratoria?

Una alerta migratoria es una comunicación formal que las autoridades judiciales pueden solicitar para informar a los organismos encargados del control migratorio sobre una persona determinada.

Cuando las autoridades registran una alerta, el sistema puede generar una marca o aviso cuando la persona intenta entrar o salir del país.

En este caso, el documento de la Fiscalía señala la necesidad de notificar a Pilar Cisneros y establece la medida para evitar su ingreso o salida del territorio nacional por algún medio o frontera.

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