Pilar Cisneros rechazó los hechos que se le señalan por aparente estructura paralela en financiamiento de la campaña 2022

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Pilar Cisneros rechazó de manera categórica los hechos que se le señalan por la aparente estructura paralela en el financiamiento de la campaña 2022.

La actual asesora ad honorem de la Casa Presidencial asegura que no hay pruebas en su contra, mientras rechaza los señalamientos sobre el financiamiento, según su versión de los hechos en el país costarricense.

Rodrigo Guevara amplía la información desde el Congreso, donde se dio a conocer la versión de la asesora sobre los señalamientos que enfrenta en el caso de aparente estructura paralela en el financiamiento.