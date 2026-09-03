Pilar Cisneros lanza mensaje a la población tras alerta migratoria

Pilar Cisneros, exdiputada de la República, convocó a conferencia de prensa luego de que Fiscalía emitiera una alerta migratoria contra ella.

El origen

Según indica el documento, al que tuvo acceso Noticias Repretel, a Cisneros la requieren en presunto perjuicio de la pureza del Sistema Electoral por el aparente delito de recepción de contribuciones privadas ilegales.

Le puede interesar: Advierten por llegada de onda tropical 40

Pilar convocó a conferencia de prensa en la tarde de este jueves, misma en la que llamó “inútiles” a los del Poder Judicial, luego de que no pudieran notificarla.

Las palabras de Cisneros

Tras terminada la atención a la prensa, uno de los periodistas le solicitó un mensaje para la población, a lo que Cisneros comentó lo siguiente.

“Mi mensaje es que estoy absolutamente confiada de mi, de lo que hice, soy una persona honesta. No me van a callar, no me van a amedrentar. Le digo a los costarricenses que analicen y que piensen por qué el Poder Judicial toma decisiones de este tipo. No hay una razón más que una sacada de clavo”.