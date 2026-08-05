Pilar Cisneros arremete contra el Poder Judicial en redes sociales

La exdiputada de la República, Pilar Cisneros, publicó un video en sus redes sociales con una pregunta clave: ¿Violó la Sala Constitucional la división de poderes? Esto tras la decisión de la entidad.

¿Qué sucedió?

El período de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional venció en diciembre de 2025. Desde entonces, la votación para nombrar a los nuevos suplentes no avanza en la Asamblea Legislativa.

Mediante una votación de cuatro votos a favor, la Sala optó por prorrogar el nombramiento de los magistrados anteriores mientras se resuelve la situación.

Las declaraciones de Pilar Cisneros

En el video, la exlegisladora afirmó: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la ley y no pueden arrogarse facultades que no les concede la ley.”

Además, expresó que la potestad de nombrar magistrados corresponde únicamente a la Asamblea Legislativa.

Cisneros explicó que el Congreso pidió una nueva nómina para la elección, pero aseguró que: “ahora, en su infinita arrogancia, la Corte rechaza la petición del Congreso. ¿Será porque saben que los oficialistas no están dispuestos a escoger a los de su círculo de confianza?”

Finalmente, reiteró la necesidad de una nueva lista de magistrados suplentes y concluyó: “Vamos, costarricenses, dejemos el pleito y busquemos soluciones. El país lo que necesita es avanzar.”

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Por: Camila Rosales Méndez

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