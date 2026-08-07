Piernas pesadas: cómo aliviar la molestia

Si siente pesadez, incomodidad y fatiga en las piernas, la fisioterapeuta María José Ramírez Rivera ofrece consejos para reducir estos síntomas.

La especialista explica por qué se recargan las piernas y recomienda qué tipo de masaje se puede hacer en la zona para aliviar la molestia. La experta enfatiza la importancia de hacer énfasis en las pantorrillas durante el masaje para obtener mejores resultados.

Además, sugiere ejercicios específicos para aliviar las piernas hinchadas y explica qué es la presoterapia y cómo esta técnica ayuda a mejorar la circulación.