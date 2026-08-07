¿Pierde cabello? Especialistas revelan seis posibles razones

La caída del cabello puede estar relacionada con diferentes factores y especialistas señalan que algunos hábitos comunes pueden debilitarlo y acelerar este proceso con el paso del tiempo.

¿Qué hábitos dañan el cabello?

De acuerdo con la American Academy of Dermatology, prestar atención a las señales del cuero cabelludo y modificar ciertas prácticas diarias puede ayudar a disminuir el daño y favorecer una mejor salud capilar.

Además, existen seis hábitos que pueden estar directamente relacionados con la pérdida de cabello.

Alimentación deficiente: una dieta baja en proteínas, hierro y otros nutrientes puede afectar la fortaleza del cabello, ya que el organismo necesita estos elementos para producir queratina.

una dieta baja en proteínas, hierro y otros nutrientes puede afectar la fortaleza del cabello, ya que el organismo necesita estos elementos para producir queratina. Lavado inadecuado: limpiar el cabello con demasiada frecuencia puede eliminar sus aceites naturales, mientras que hacerlo pocas veces puede generar acumulación de grasa y residuos.

limpiar el cabello con demasiada frecuencia puede eliminar sus aceites naturales, mientras que hacerlo pocas veces puede generar acumulación de grasa y residuos. Champú incorrecto: utilizar productos que no se ajustan al tipo de cabello puede afectar su hidratación, resecar la fibra capilar y volverlo más vulnerable al quiebre.

utilizar productos que no se ajustan al tipo de cabello puede afectar su hidratación, resecar la fibra capilar y volverlo más vulnerable al quiebre. Exceso de calor: el uso frecuente de planchas, secadores o rizadores puede alterar la estructura del cabello, causar resequedad y aumentar la posibilidad de quiebre.

el uso frecuente de planchas, secadores o rizadores puede alterar la estructura del cabello, causar resequedad y aumentar la posibilidad de quiebre. Estrés y poco descanso: mantener niveles elevados de estrés o dormir mal puede afectar el ciclo natural del cabello y favorecer una caída más marcada.

mantener niveles elevados de estrés o dormir mal puede afectar el ciclo natural del cabello y favorecer una caída más marcada. No atender las señales: ignorar una pérdida constante, zonas con menor densidad o molestias en el cuero cabelludo puede retrasar la búsqueda de la causa y el tratamiento adecuado.

Finalmente, los expertos explican que, ante una caída persistente, la valoración de un especialista permite identificar el origen del problema y definir el tratamiento más adecuado.

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Por: Camila Rosales Méndez

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