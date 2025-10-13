Las piedras renales se forman cuando la orina contiene más sustancias cristalinas de las que puede diluir adecuadamente, iniciando un proceso de acumulación progresiva. Cristales de calcio, oxalato o ácido úrico se aglomeran gradualmente sin presentar síntomas evidentes en las etapas iniciales.

El primer aviso suele ser un cólico renal intenso localizado en la zona media de la espalda o un costado que puede irradiarse hacia la ingle. Este dolor súbito frecuentemente se acompaña de náuseas, vómitos y presencia de sangre visible u oculta en la orina.

La prevención efectiva incluye mantener una hidratación adecuada que garantice un volumen urinario suficiente para diluir las sustancias cristalinas. Reducir el consumo excesivo de sal y proteína animal ayuda a minimizar los factores de riesgo dietéticos asociados con la formación de cálculos.